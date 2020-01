S’il y a bien quelque chose auquel on ne s’attendait pas en ce début d’année, c’est au départ de Fred Vanderbiest. Un départ aussi inattendu que le limogeage de son prédécesseur, Drazen Brncic, à la veille de la reprise du championnat.

Lors de son arrivée au stade Machtens, Fred Vanderbiest n’avait pas caché tout son amour pour le RWDM, toute son envie de coacher le club de son cœur. Thierry Dailly s’était même battu pour le faire venir à Molenbeek. Mais, ce mardi, l’entraîneur du RWDM a annoncé lui-même qu’il retournait à Malines pour y retrouver sa place de T2.

Un coup de tonnerre qui a fait trembler tout le stade Machtens et que le coach a tenu à justifier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club molenbeekois. "Chers supporters, je viens vers vous avec une décision très difficile. J’ai énormément réfléchi ces deux derniers jours à mon avenir au sein du club et j’ai pris la décision de stopper ma collaboration avec le RWDM de ma propre initiative. Certaines circonstances dans ma vie ont fait que je veux, et que je dois, prendre cette décision. C’est purement une décision personnelle. Ce n’est pas dû à un problème interne au club", explique-t-il.

Le coach revient sur ses quelques mois passés au RWDM. "Je veux juste dire une chose importante : je remercie tout d’abord le président et toutes les personnes avec qui j’ai collaboré, et très bien collaboré. Je n’ai rien à reprocher à tous ces gens, ils ont tout mis en place depuis le premier jour pour réussir et faire grandir le club. Sur certains points on a réussi mais, comme j’ai dit, il y a des circonstances dans la vie qui m’ont amené à prendre cette décision, à regarder plus loin et aller de l’avant."

Un retour de Vanderbiest au RWDM dans un futur plus ou moins lointain ne semble toutefois pas impossible. "Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison, sûrement qu’on va encore se croiser, tôt ou tard. Mais continuer pour l’instant avec le club n’était pour moi mentalement et physiquement plus possible. Et je veux le meilleur pour le club pour les mois, les années à venir."