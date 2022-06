Le rendez-vous est fixé au complexe sportif Terdelt, l’un de ses principaux terrains d’entraînement (pour la partie physique) au coeur de la commune de Schaerbeek où il réside, certes plus pour très longtemps. Vasile Usturoi arrive, ponctuel, comme il l’a d’ailleurs été lors des championnats d’Europe amateurs d’Erevan où il a conquis l’or en 54kg-57kg. Une première pour la boxe belge depuis… 1951, alors qu’une médaille se faisait attendre depuis 1955.

Au lendemain de son retour à Bruxelles, en pleine période de repos et de décompression, le poids plume raconte : "Le premier combat, contre l’Irlandais, fut peut-être le plus dur de ma carrière. Mais ensuite la confiance s’est installée et chaque combat m’a semblé plus facile. J’ai étouffé l’Ukrainien grâce à un tempo élevé. Puis j’ai frustré l’Italien, tête de série n°1, en le feintant beaucoup. Enfin, en finale, je suis monté sur le ring avec le couteau entre les dents. Un Arménien en Arménie, cela s’annonçait compliqué mais dans un autre pays, j’étais sûr de gagner ! J’ai utilisé les deux plans tactiques que l’on avait : le premier relativement passif, au début, et le second plus agressif, ensuite. Heureusement, les juges ont été corrects."