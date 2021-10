Dans son esprit, sa victoire ne faisait pas l’ombre d’un doute. Vasile Usturoi sentait que sa prestation à la Stark Arena de Belgrade devait lui valoir un succès aux points. Hélas, les juges, divisés sur leur appréciation du combat, ont rendu un verdict défavorable au poids plume de Schaerbeek. Qui n’a donc pas atteint les seizièmes de finale des Mondiaux amateurs comme il y a deux ans à Ekaterinbourg.

"Je ne suis pas le seul à être convaincu de ma victoire. Dans mon coin, mon coach Hubert Fierens, qui a d’ordinaire une vision assez dure, m’a dit que, pour lui, j’avais gagné. C’est que m’ont dit aussi les autres membres de l’équipe et différents observateurs en Belgique", explique Vasile Usturoi. "Franchement, cette décision m’a mis à terre. J’avais de bonnes sensations sur le ring, j’ai réussi un knockdown dès le premier round, et je pensais avoir gagné à l’issue des trois reprises de trois minutes."

© D.R.



Dans un tournoi de ce niveau, il faut toujours une petit part de chance lors du tirage au sort. Or affronter d’emblée l’Américain Jahmal Harvey était tout sauf un cadeau. "L’Américain est un très bon boxeur mais il a eu du mal à s’adapter à mon style", reprend le Bruxellois d’origine roumaine. "La tactique était de travailler en ‘in and out’, de rester très mobile, et cela a bien fonctionné. Sur le premier round, avec le knockdown, il n’y a pas de discussion possible, je l’ai emporté. Au deuxième, dont je n’ai pas un souvenir très clair et qui était plus disputé, je peux encore accepter qu’on donne l’avantage à mon adversaire. Mais, dans le troisième, je revenais clairement et j’en ai fait suffisamment. La réclamation que la délégation a introduite n’a malheureusement pas abouti. Alors oui, je me sens volé. Un juge m’a donné tous les rounds, les quatre autres se sont prononcés de justesse pour mon adversaire. C’est difficile à comprendre. Et malheureusement cela arrive assez souvent. Dans ce genre de situation, à l’issue d’un combat serré, on sait que les représentants des petits pays ne sont jamais avantagés. Et comme il est très difficile de faire une grosse différence ou d’aller chercher un K.-O. en trois rounds, il est vraiment compliqué, en tant que boxeur belge, de faire son trou au niveau international ou de faire de grands résultats."

La fierté prendra pourtant rapidement le pas sur l’amertume. "J’avais bien préparé ce rendez-vous et il est dommage que mon tournoi se termine aussi rapidement et de cette manière. Mais disons que ma consolation c’est, outre la qualité de ma prestation, le fait que les gens qui ont vu le combat connaissent le vrai résultat."

Sur la route des Jeux olympiques de Paris 2024, Vasile Usturoi est bien décidé à faire encore parler de lui !