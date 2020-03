14 des 16 clubs sont favorables à l’idée de sacrer Deinze et de n’envoyer qu’une seule équipe (Winkel) en D2 amateurs.

Deinze champion, La Louvière et Tubize sauvés

Une D1 amateurs à 18 clubs?

Le RWDM n’a pas marqué son accord

"J’ai reçu ce mail qui nous demandait notre avis mais je n’ai pas souhaité y répondre. Pour moi, il faut élaborer quelque chose de beaucoup plus profond et professionnel. Certes Deinze mérite d’être sacré champion et d’aller en D1B mais pourquoi Winkel devrait descendre? Et pourquoi pas les autres? C’est une situation qui demande plus de réflexion, même si, pour l’instant, notre priorité, c’est de tout faire pour combattre le virus", précise-t-il.





A l’heure où les dirigeants des différentes fédérations sportives de notre pays se posent des questions quant à l’arrêt ou non des compétitions en l’état actuel, du côté des clubs de football de D1 amateurs, il semblerait qu’un scénario se dégage et recueille une grande majorité d’avis favorables au sein de la D1 amateurs.En effet, comme l’ont révélé nos collègues de Sporza, 14 des 16 clubs de D1 amateurs seraient favorables à l’idée que la fédération mette fin de manière définitive au championnat et ce, même si seules 24 des 30 journées ont été disputées. La grande majorité des clubs serait même d’accord de sacrer Deinze, autoritaire leader de la série, champion et montant en D1B, et de ne faire descendre que la formation de Winkel, bonne dernière. Ce qui leur permettrait aussi d’éviter des frais inutiles en cette période si délicate où ils ne peuvent compter sur pratiquement aucune rentrée d’argent vu l’absence de rencontres.Avec un tel scénario, on ne disputerait donc pas de tour final entre les quatre meilleures équipes de la série pour déterminer le champion (même si le titre semblait tout destiné à Deinze) mais surtout, cela sauverait beaucoup d’équipes de la relégation puisque le règlement prévoit trois descendants et un barragiste. Du coup, le Lierse, 13e et barragiste, mais surtout La Louvière-Centre (14e) et Tubize (15e) seraient sauvés d’une relégation en D2 amateurs., confie Laurent Demol, l’entraîneur de l’AFC Tubize.Afin de contenter tout le monde et notamment les formations de D2 amateurs, les 14 clubs de D1 amateurs qui ont marqué leur accord à ce scénario seraient pour un passage de la D1 amateurs de 16 à 18 équipes, en accueillant les "champions" des trois D2 amateurs, à savoir les Francs Borains, Knokke et Tirlemont.Contacté par nos soins, Thierry Dailly, président du RWDM, nous a confié qu’il faisait partie des deux clubs à ne pas avoir marqué leur accord par rapport à ce scénario.