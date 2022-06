Le communiqué des organisateurs:

certains d’entre vous n’ont pas pu s’inscrire du tout.

d’autres ont réussi à s’inscrire, mais n’ont jamais reçu de mail de confirmation de leur inscription,

certains qui ont réussi à s’inscrire se trouvent sur les listes de participants, d’autres pas…

Rendez-vous incontournable de la saison estivale d'athlétisme, le Brussels Grand Prix organisé traditionnellement au stade Roi Baudouin n'aura pas lieu ce dimanche. Le site d'inscriptions a été victime de hacking, ce qui force les organisateurs à annuler la compétition de ce dimanche.Les organisateurs tentent de trouver une solution de secours afin d'organiser le meeting à une autre date.Chers Athlètes, Chers Parents, Chers Accompagnants,Depuis plusieurs semaines, le site d’inscriptions est victime d’un hacking constant et répétitif, aussi bien sur sa base de données que sur l’application d’inscription, sans que nous ayons pu en déterminer la cause exacte à ce jour.Confronté à tous ces problèmes, il nous semble donc très difficile de maintenir le Brussels Grand Prix dimanche prochain, il ne pourrait se tenir dans le climat de sincérité nécessaire dont vous avez besoin pour performer et pour l’équipe d’organisation de fonctionner correctement.Nous avons donc décidé de nous donner une semaine pour essayer de résoudre tous les problèmes existants et pour trouver une autre date pour le Brussels Grand Prix.Mardi 21 juin, nous vous communiquerons donc notre décision.Si vous désirez vous retirer des listes d’inscriptions, vous pouvez nous le communiquer à l’adresse suivante run@atletix.be. Si vous avez déjà payé votre inscription, nous vous rembourserons endéans les 48 heures après réception de votre mail.Pour ceux qui maintiendront leur inscription, nous leur remettrons des vouchers de 2 €, par épreuve, qui pourront être utilisés à la buvette le jour du meeting.Nous sommes sincèrement désolés de cette situation indépendante de notre volonté et vous remercions d’avance pour votre compréhension.