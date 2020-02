Bruxelles Voici pourquoi Ganshoren va décrocher le titre en D3A amateurs Sébastien Sterpigny

Invaincus depuis le 17 novembre, les Ganshorenois semblent désormais inarrêtables.



Même lorsqu’ils rencontrent un peu plus de difficultés que d’habitude à plier un match, les joueurs de Ganshoren parviennent toujours à trouver les ressources nécessaires pour faire la différence. Un scénario que les joueurs de Michel Delph ont vécu ce samedi à Tertre pour aller chercher une victoire étriquée mais importante dans la lutte pour le titre. Leader de la D3A amateurs, Ganshoren semble inarrêtable et si l’équipe continue de tourner de la sorte, on ne voit pas ce qui pourrait la priver du titre d’ici quelques semaines.