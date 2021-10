Cette rencontre entre deux formations comptant, au coup d’envoi, le même nombre de points, promettait. Et d’emblée, les visiteurs semblaient combiner mieux. Mais l’absence de poids offensif les empêchait de se montrer dangereux. En face, Ganshoren se montrait bien plus efficace et Serme provoquait un coup de réparation qu’Otu transformait aisément.

Après la pause, les coalisés prenaient logiquement des risques, ce qui permettait aux avants locaux de bénéficier de davantage d’espaces.