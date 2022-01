Et un Clasico de plus à épingler au tableau de chasse des Anderlechtoises ! Une mission accomplie, surtout, dans l’analyse de Johan Walem. "Maintenant, je crois que je vais devenir un peu plus gourmand après ces trois points-ci et viser le maximum avant d’entamer les playoffs", souriait le coach bruxellois.

Déjà victorieuses à l’aller (4-1), les Mauves ont remis le couvert sur le terrain de leurs rivales. D’une autre manière sans doute, avec un peu plus de gestion, de réalisme et une dose de motivation nécessaire en terre adverse.

Les Anderlechtoises ont peut-être laissé en apparence le sentiment d’être à la portée du Standard Fémina mais il y avait bien, dans la maîtrise technique notamment, une supériorité bruxelloise sur le terrain. "Il y a des matchs comme ça où tu peux demander deux mille fois (sic) à ton équipe d’en faire un peu plus, ça n’arrivera pas. Donc tu dois essayer de gérer ton match le mieux possible et utiliser ces moments clés dans un match que sont les phases arrêtées", disait encore Walem. "On les travaille aussi toutes les semaines à l’entraînement, y compris les penaltys. J’ai des joueuses pour créer ce genre de situation, de bonnes frappeuses, des filles avec de la taille. Il faut en profiter."