Stupéfaction durant le mercato. Walid Touile quitte le Crossing Schaerbeek après une saison archi aboutie. Une décision très étrange qu’il était nécessaire de mettre en lumière avec le titulaire indiscutable sous Philippe Wayenbergh. Le médian autoritaire ne comprend pas forcément le nombre de transferts entrants à son poste mais n’en veut pas aux dirigeants schaerbeekois. Vérités.

Walid, il est étonnant de vous voir au Léopold après cette saison !

"Ce n’est pas ma première volonté. Je voulais connaître la D3 ACFF avec le groupe. On formait une belle famille et on avait