Woluwe-Saint-Lambert débloque une enveloppe de 55 000 euros pour soutenir ses clubs Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Cette enveloppe de 55 000 euros sera répartie pour venir en aide à plus de 35 clubs woluwéens. © Sterpigny

La crise sanitaire a mis à mal la santé des clubs sportifs, privés de pratiquement tout leur activité et donc des rentrées liées aux buvettes, aux cotisations ou encore aux différentes activités organisées tout au long de l’année comme les soupers et autres stages.



Face à la situation de plus en plus difficile de ses clubs, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé de maintenir les subsides qu’elle leur octroie, sur base d’un règlement strict. Cette année, c’est une enveloppe de 55.000 € qui sera donc répartie pour venir en aide à plus de 35 clubs. Une mesure qui s’ajoute à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de réduire de 30 % les tarifs d’occupation des installations sportives en 2020.



Eric Bott (échevin des sports): "Des jeunes de tout âge sombrent dans la dépression"

Par ailleurs, l’Echevin des Sports woluwéen espère aussi que des mesures seront décidées en faveur des 13-18, ans même si la situation est évidemment compliquée et en constante évolution : "Je soutiens l'idée que l'on autorise à nouveau les adolescents à pouvoir pratiquer leur passion, qu'elle soit sportive, ludique ou artistique, plutôt que de les contraindre à rester chez. On constate, par le biais de nombreuses études, que des jeunes de tout âge, sombrent dans la dépression tant ils vivent mal la situation actuelle et je crains, malheureusement, que plus la situation ne dure dans le temps, plus les jeunes s’isolent", dit-il. "Néanmoins, vu l’émergence de nouveaux cas un peu partout à Bruxelles, la prudence doit évidemment être de mise."