"Nous avions très bien commencé ce match, nous étions bien en place, dans la lignée de ce que nous avions proposé face à ces mêmes Brugeoises une semaine plus tôt. Nous avons hérité des meilleures occasions et nous aurions dû faire 0-1, ce qui nous avait mis sur du velours tant Bruges n’était pas en confiance. Et puis il y a ce penalty qui tombe de nulle part, qui nous coupe les jambes et nous casse le moral car on se demande s’il y avait vraiment penalty ?", regrette Pierre Schoenfeld, le T2 du Fémina.

Un coup du sort qui scellera l’issue de la rencontre, les Woluwéennes ne parvenant pas à s’en remettre après la pause et s’inclinant finalement 3-0. "La frustration a pris le dessus et elle était bien légitime. Du coup, l’esprit de combativité n’était plus au rendez-vous. Bruges a dominé cette deuxième période mais sans ce penalty, nous n’aurions pas assisté à ce scénario. C’est vraiment dommage, surtout vu les bonnes choses montrées en première mi-temps."

Une défaite qu’il faudra vite digérer car vendredi, le Fémina reçoit La Gantoise. "Il faudra repartir du bon pied, face à une grosse cylindrée du championnat."