Situation compliquée pour Yannick Loemba, ex-joueur du White Star, Mons, Ostende ou encore OHL. L’ailier est actuellement à la recherche du temps perdu. Entrevue avec un homme qui espère retrouver le goût du foot, le vrai.

Yannick, quelle est votre situation ?

"Je m’entraîne toujours à gauche et à droite. Je dois me débrouiller pour garder la forme car sans club ce n’est pas facile. Quelle équipe voudra de moi si je ne suis pas au top physiquement ?"

Justement, avez-vous des pistes à exploiter ?

"Quelques unes en Belgique et d’autres à l’étranger. Mais je veux trouver un projet concret ici, pour rester près de mes proches. La famille est très importante et je ne veux pas me retrouver loin d’elle sauf si extrême besoin…"

Quelles sont-elles ?