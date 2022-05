Ce samedi, Yara Van Ghyseghem-Jah, la fille de la boxeuse bruxelloise Sanae Jah, boxera dans son tout premier combat avec KO possible. Une nouvelle étape pour la jeune fille qui n’a cessé de progresser ces dernières années dans le monde de la boxe éducative. "Yara a commencé très tôt la boxe éducative, cette boxe qui a pour vocation de toucher sans appuyer. Elle est devenue championne de Belgique et de France en boxe éducative. Le Covid a ralenti sa progression, on l’a laissée reprendre en douceur, sans jamais lui mettre de pression. Samedi, elle boxera une boxeuse championne de Pologne et d’Europe, deux ans plus âgée qu’elle. Mais que Yara gagne ou perde, le plus important est qu’elle accumule de l’expérience durant les années à venir, pour qu’elle se prépare au mieux aux Jeux Olympiques de 2028", explique son papa, Jean-Christophe Van Ghyseghem. (...)