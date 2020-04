Après les départs annoncés des frères Cabeke, c’est Yohan Brouckaert qui a annoncé qu’il quittait le RWDM. Un départ qui lui aussi a fait réagir les supporters tant le joueur s’était investi durant ses quatre années passées à Molenbeek, tissant une relation très spéciale avec les supporters. Quelques heures après l’annonce de son départ, il nous livre ses explications mais surtout, referme la page RWDM avec le sentiment du devoir accompli.

Yohan, pouvez-vous expliquer les raisons de votre départ?



"Le président disait en janvier qu’il voulait garder ses cadres mais quand vous arrivez en mars et que vous n’avez pas de nouvelles, vous savez de quoi il en retourne. J’ai donc décidé de penser à mon avenir et pris la décision de partir car j’avais plusieurs projets en attente avec des clubs qui s’étaient renseignés sur moi. Mandel est alors venu vers moi avec un projet à long terme. Et quand à 32 ans on vous propose de signer pour trois ans, il est difficile de refuser. D’autant que je savais que mon avenir n’était plus au RWDM."



Quitter le RWDM, ça reste une décision difficile à prendre?

(...)