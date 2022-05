Youness Oualad a enchaîné les combats ce samedi, au Country Hall, à Liège… Et pour cause : âgé de 20 ans, le Molenbeekois était engagé en -67 kg dans deux catégories d’âge, seniors et -21 ans, lors de ce National. Comme en 2020, il a raflé les deux titres, portant son total à dix avec ceux qu’il avait déjà décrochés chez les jeunes.

Actuellement 26e mondial, Youness est l’une des valeurs sûres du karaté belge, même si sa jeune carrière ne fut pas un fleuve tranquille. (...)