Après une bonne saison à Braine, Mohamed Zeroual s’est trouvé un nouveau point d’attache à Ganshoren. En rejoignant les rangs des promus de D2 ACFF, il veut prouver qu’il est prêt à franchir une nouvelle étape.

Mohamed, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Ganshoren?

“J’ai joué les deux matchs contre eux cette saison et pour moi, c’était la plus complète et plus belle équipe de la série. J’ai eu l’opportunité de discuter avec eux et leur discours m’a convaincu de les rejoindre.”

Rester à Braine ne faisait plus partie de vos plans?

(...)