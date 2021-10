C’est l’annonce de la semaine en futsal, Jette a trouvé un accord avec l’un des meilleurs entraîneurs de Belgique. Zico a accepté de rejoindre le défi bruxellois.

Un nouveau défi pour un entraîneur qui était libre depuis plusieurs mois. "On avait déjà eu un premier contact, mais j’avais des projets et des priorités personnelles", explique le Brésilien. "Il y a trois semaines, après le changement d’entraîneur, le club a pris à nouveau contact avec moi. Finalement, on a trouvé un accord lundi. Je suis donc heureux de pouvoir relever ce beau défi."

Après avoir brillé avec Lier, Zico était parvenu à décrocher le titre de champion de Belgique avec le Futsal Team Charleroi, privant Gooik, par la même occasion de Coupe d’Europe. (...)