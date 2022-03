Zico ne sera plus le T1 de Futsal Jette Bruxelles Jérémy Delforge L'entraîneur ne terminera pas la saison © DR

Zico était arrivée en cours de saison pour tenter de réaliser un petit miracle à Jette. Si le groupe a changé, évolué et pris quelques points, le maintien est encore loin.



Le club et l'entraîneur ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure ensemble. "C'est une décision d'un commun accord", explique Jean-François Vandenheede, le président. "On tente un ultime choc psychologique avec la prise en main du groupe par Da Silva qui connait bien la maison. Les compétences de Zico ne sont pas remises en cause, bien au contraire. Mais si on venait à descendre, on ne pourrait pas le conserver. Néanmoins, il reste avec nous jusqu'à la fin de saison pour poursuivre son encadrement de notre projet jeune."



L'entraîneur n'était pas joignable au moment d'écrire ces lignes.