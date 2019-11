TDM2. United (4e) a été dominé tout du long dans le derby par le RPC (12e) : 71-89.

La différence au classement entre les quatrième et douzième s’est rarement vue à l’occasion d’un derby certes disputé mais disproportionné tant c’est le plus mal classé (le RPC Anderlecht) qui a dominé les échanges.

Athlétiquement tout d’abord, le RPC a imposé sa taille, son poids et son expérience pour dominer outrageusement la raquette. Que ce soit en zone comme en première mi-temps ou en individuelle lors des vingt dernières minutes, Woluwe n’a jamais trouvé de solutions pour contrer les grands formats adverses.

Et comme l’a crié à un temps mort (19-36 ; 16e) le coach Jadoul (« Ils sont chez nous et ils vous défoncent ! Bougez-vous et défendez un peu »), même en termes d’intensité, le RPC a été supérieur dans l’effort se ménageant des paniers simples par le biais de transitions ultra-rapides. En forçant à distance dès le départ (7 air-balls au premier quart), l’UBW ne se mettra pas dans de bonnes conditions et n’aura de cesse de pousser et gaspiller de l’énergie pour revenir.

Au plan des individualités, l’intérieur Ahanda aura impressionné au cours d’un troisième quart où il inscrira 12 points et portera l’avance d’Anderlecht à 33-60 (28e). Amerlinck et Ntesa réagiront pour passer sous les vingt unités mais Madoki (22 points), le chef d’orchestre de la soirée, ne manquera pas son retour à la salle Malou et assurera un succès anormalement facile à ses couleurs : 71-89.

UB WOLUWE 71 RPC ANDERLECHT 89

UBW : Van Duüren 0-2, Deheneffe -, Touré 0-2, De Vreught 10-6, Ntesa 0-12, Mattelet 0-4, Delobbe -, Kabangu 1-4, Careme -, Amerlinck 5-11, Tshibangu 4-6, Barry 2-2.

RPC : Madoki 13-9, Kanda-Boko -, Loris 4-3, Louahala 4-3, Muhitu 5-7, Vanderkelen -, Motte 6-1, Wanet 0-6, Cools 3-3, Ahanda 4-18.

Quarts : 15-20, 7-19, 21-24, 28-26.