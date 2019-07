Le système informatique de la fédération belge de football connait de gros problèmes depuis quelques jours.







Lundi, l'Union belge publiait divers tirages au sort de la Coupe de Belgique sur son site alors que celui-ci n'avait lieu que mardi. En cause, un bug informatique. Depuis ce matin, tout le monde attend impatiemment les calendriers des clubs de D2 et D3 amateurs. Ceux-ci ont bien été publiés... mais ce ne sont pas les bons.







"Les problèmes ayant affecté les serveurs de l'Union Belge au moment du tirage au sort de la Coupe de Belgique ne sont toujours pas résolus et tout calendrier paraissant actuellement sur le site de l'ACFF n'est pas validé", dit-on du côté de l'Association des Clubs Francophones de Football.





Il faudra donc encore patienter jusque demain au plus tôt avant de connaitre les calendriers officiels et ne pas se fier à ceux diffusés sur le site officiel de la fédération et sur l'application BBF...