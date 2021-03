Ainsi, les dirigeants du football belge ont déjà travaillé à un plan de reprise en ce qui concerne le calendrier. Il apparait que les cinq premiers tours de Coupe de Belgique auront lieu durant les cinq week-ends du mois d'août 2021, avec l'arrivée des clubs amateurs de nationale lors du 5e tour, soit le 29 août. Les clubs de Nationale 1 entreraient en lice le week-end suivant. Les équipes de provinciales participant à la compétition sont désignées par chaque province.



Le championnat de Nationale 1 reprendrait quant à lui le week-end des 11 et 12 septembre.



Ce planning est sous réserve de l'évolution du virus dans notre pays, bien entendu.

Pour les amateurs et semi-professionnels, la saison 2020-2021 aura été on ne peut plus courte. Tous espèrent que le prochain parcours sera enfin régulier et que tout pourra se dérouler sans le moindre couac lié à la pandémie de Covid-19.