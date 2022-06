Laure Durez va participer à l'Euro junior pour la première fois: "J’y vais surtout pour l’expérience"

Ce sera une grande première pour Laure Durez à Otopeni en Roumanie. La Seneffoise y disputera l'Euro junior de natation la semaine prochaine. Elle fera son premier plongeon mardi pour le 200 nage libre. Sans aucune appréhension particulière. "Non, car j'y vais surtout pour l'expérience, lance la nageuse de 16 ans. À quelques jours du départ, je me sens assez bien. Au niveau des entraînements, on est dans une situation d'affinage. Les entraînements sont par conséquent un peu plus courts. J'en profite un peu."

En Roumanie, elle y défendra les couleurs belges sur le 200 et 100 mètres nage libre. Elle aurait dû malheureusement prendre part au relais, mais l'équipe a été annulée. "Une des nageuses ne se sentait pas capable. C'est dommage. Mais c'est comme ça."

La déception passée, elle se fixe tout de même des objectifs même si elle veut avant tout profiter de l'expérience à fond. "Mon but est avant tout d'améliorer mes chronos. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas fait."

Celle qui a débuté la natation à l'ENL section natation sait toutefois que même en battant ses records, le podium pourrait être difficile à atteindre. "Je ne vise pas de médaille cette année, confirme-t-elle. Je ne suis pas la plus vieille non plus. J'ai encore l'année prochaine pour vraiment viser un résultat. À titre d'exemple, dans l'une de mes distances, je suis à 7 secondes de la première. Ça peut paraître énorme, mais je sais aussi que je suis plus jeune d'un an et demi."

Une fois l'étape roumaine réalisée, elle se concentrera sur d'autres objectifs. "Comme chaque année, il y a les Championnats de Belgique en juillet. J'y viserai évidemment de meilleures places notamment sur des nages et distances que je pratique moins."