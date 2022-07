Claudio Donisi nouveau manager général de l’URLC: "Il était de mon devoir de venir aider"

C’est lui qui a dévoilé la date de reprise pour l’équipe A (D2 ACFF). Elle retrouvera le chemin des entraînements le mercredi 13 juillet à 11 heures du côté du stade Raymond Dienne.

"Et la buvette sera ouverte", assure Claudio Donisi, nouveau manager général de l'URLC, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux à travers une vidéo.

Claudio est tout sauf un inconnu au club. "J'y suis affilié depuis 1971 et j'y ai un peu tout fait, de délégué au terrain jusqu'au poste d'administrateur que j'ai occupé pendant 23 ans", explique-t-il ainsi.

Chacun à la bonne place

Claudio Donisi dit avoir pris le temps de la réflexion pendant quelques mois avant d'accepter le défi de relancer un club auquel il tient évidemment beaucoup, cette fois donc en tant que manager général. "J'aime ce club, un club qui est né dans le Centre et dont le matricule existe depuis 100 ans. Il était de mon devoir de venir aider les gens qui sont en place désormais et en qui j'ai toute confiance. On va essayer de tout reconstruire et de redonner des couleurs à ce club qui le mérite. Nous ferons en sorte que les gens soient à la bonne place et restent à leur place. Nous devons fonctionner étape par étape, en montant un escalier à la fois."

Claudio indique avoir été convaincu par le discours de Fred Salem et de Chris Luhaka. Reconstruire et stabiliser le club : voilà les objectifs prioritaires, selon Claudio Donisi. "Les ambitions viendront après, crescendo."

Alors que la canicule est annoncée, la buvette sera donc ouverte mercredi à Dienne. Une belle occasion de découvrir l’équipe.

Le nouveau manager général en a d'ailleurs profité aussi pour lancer un appel aux supporters afin qu'ils reviennent nombreux. "Je leur demande de nous faire confiance. Je pense que nous allons vivre une très bonne saison."