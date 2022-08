Jean-Claude Massano promu T1 par la force des choses à La Louvière Centre: "Je ne suis pas un super-héros"

Arrivé le 18 juillet, Massano devait d'abord intégrer un staff composé de Kamara et Préseaux. À 40 ans, c'est sa deuxième expérience (après Roubaix) comme T1 lui qui a été mis sur le carreau après la disparition de Mouscron. Rejoindre le chantier louviérois ne l'a pas effrayé. "Quand j'ai rencontré les gens et leurs qualités humaines, je me suis demandé pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver de solutions pour augmenter la qualité en termes d'infrastructures, de sponsors ou de contact avec la Ville…, se demande Jean-Claude Masano. J'arrive avec ma personne. Je ne suis pas un super-héros."

On le dit surtout adepte de la discipline. "C'est un complément au foot. Un joueur discipliné se pliera au repli défensif, sourit celui qui veut aussi du beau jeu. J'ai goûté le haut niveau mais j'adore aussi remettre en confiance des joueurs. L'aspect mental est important. J'arrive à définir les enjeux et comportements pour les remettre à bien dans notre projet. Je me bats aussi pour le rééquilibrage dans le savoir sportif avec un plan défini mais avec des alternatives tactiques."