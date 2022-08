Accueil Sports Sport régional Centre Les Lions n’ont pas eu qu’à paraître face à l'USGTH (2-0) Hiérarchie respectée au terme d’un match qui aura permis d’engranger d’utiles infos. Michel Matton Binche passe au tour suivant. ©FERRIOL

Mission logiquement accomplie pour les promus binchois qui se frotteront à Wijgmaal au tour prochain : "À défaut d'un derby contre Monceau-Châtelet qui aurait été sympa à plus d'un titre, nous allons en découdre avec une solide formation dont l'organisation ne sera pas la moindre des qualités" commentait Jean-Louis D'Acchille, visiblement satisfait de son après-midi gorgée de soleil mais aussi riche en enseignements : "Au-delà du résultat escompté et espéré, j'ai apprécié la lucidité et l'envie dont mes garçons ont fait preuve. Au lendemain de notre stage à Bouillon où nous avons notamment...