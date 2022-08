Quatre renforts pour le RC Soignies

Vice-champion de Belgique en titre, le RC Soignies se montre toujour ambitieux pour la saison qui arrive en D1.

Dans ce sens, le club annonce l'arrivée de quatre joueurs, dont trois qui connaissaient déjà la maison sonégienne pour y avoir été formé.

Tout d'abord, Curtis Moucheron. Cet ailier, arrière ou demi de mêlée de 21 ans revient après des saisons en Fédérale 1 en France, à Strasbourg et Villeurbanne. Diplômé en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, il complète aussi le staff sportif comme préparateur physique des U14, U16, U18 filles et des Séniors 3 et 4.

Le 3e ligne François Broeckx est de retour lui après avoir joué à Alby une saison. L'avant de 19 ans avait été formé à Frameries avant d'arrivée à Soignies en U18 et de tenter sa chance en France.

Jacques Genin est le 3e à faire son come-back au Chemin Tour Lette. Ce 3e ligne de 21 ans a connu une année à Dublin après avoir joué deux saisons en D1 belge. Après sa saison à Lansdown, il revient en Vert et blanc hennuyer.

Pour finir, les Verts ont attiré un beau bébé pour leur D1: Ayrton Stainier. A 25 ans, ce pilier de 116 kg pour 1m86 a évolué à l'ASUB (aussi en D1).