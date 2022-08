Timothée Mba à Binche plutôt qu'à Namur

Timothée Mba jouera bien en D2ACFF cette saison. S'il avait été annoncé dans les arrivées à l'Union Namur, championne de D3 amateurs, l'attaquant a revu ses plans et change, avant le début de la saison, de couleurs puisqu'il est transféré à la RUS Binche.

Après avoir fait une saison pleine à Manage, l'ancien attaquant de la RAAL a en effet rejoint les Binchois, promus en D2 amateurs après avoir gagné le tour final. Les deux clubs ont annoncé ce transfert.

A Namur, on se veut rassurant auprès des supporters en annonçant le test de deux N°9 pour compléter le noyau A. "Nous avons trouvé un accord pour le transfert de Timothée MBA. Celui-ci, craignant ne pas avoir beaucoup de temps de jeu à Namur, a préféré relever un autre challenge près de chez lui. Nous lui souhaitons une excellente saison au cours de laquelle nous le croiserons d’ailleurs 2 fois avec le club ami de Binche", peut-on lire dans la communication des Namurois.

Les Lions hennuyers se félicitent eux aussi de cette collaboration pour ce transfert: "Formé au RSC Anderlecht, à l'Union et à Dender, le Belgo-Camerounais avait rejoint une première fois la région du centre avec un passage à la RAAL, en 2018/2019 avant de rejoindre Manage en 2020 en provenance de Braine, où sa puissance et son sens du but en ont fait l'un des meilleurs avant de la D3 amateurs. La saison dernière, « Timo » avait buté à 14 reprises en D3A avec les Verriers. La RUS Binche remercie l'UR Namur, et particulièrement son président Bernard Anhée, pour avoir rendu possible cette arrivée."

Binche se rend à Tubize pour l'entame de sa saison alors que Namur accueille l'Union U23.