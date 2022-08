Accueil Sports Sport régional Centre La Louvière Centre a entamé le championnat avec une défaite: "Pire aurait été difficile !" Jean-Claude Massano se montrait déçu mais pas abattu après cette première défaite contre Solières (1-3). Bernard Ghislain ©ULP

Tout commençait pourtant bien pour une équipe louviéroise new look qui, bien que malmenée dans le premier quart d’heure, parvenait à inscrire le but d’ouverture par Jatta. Plutôt que de rassurer, cet avantage au score...

