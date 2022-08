Accueil Sports Sport régional Centre Après la Conference League il y a un an, Amine Zenadi est de retour à La Louvière Centre Après avoir connu la Conference League, Amine Zenadji est revenu à l’URLC. Nathalie Dumont Red Flames, handball, volley-ball, rugby, région Mons-Borinage-Centre

©ULP

Parmi les nouvelles têtes qui ont débuté la saison avec La Louvière Centre, il y a celle d’Amine Zenadji mais son visage n’était pas inconnu des suiveurs du club. Il y a un an, le Français de 25 ans quittait la meute et rejoignait Hesperange en D1 Luxembourgeoise pour vivre l’un de ses rêves : devenir professionnel et jouer la Coupe d’Europe. Avec les Luxembourgeois, il a d’ailleurs disputé deux matches...