Accueil Sports Sport régional Centre Avec sérieux et maitrise, la RAAL a enchainé un troisième succès Annoncé blessé et forfait, Momo Soumaré a été l’homme du match pour la RAAL face à Mandel (3-0). Nathalie Dumont Red Flames, handball, volley-ball, rugby, région Mons-Borinage-Centre

©ULP

Les rendez-vous s’enchainent et l’issue est toujours positive pour la RAAL. Si on s’attendait de voir les Loups concurrencer Liège et l’Olympic pour savoir qui allait marquer...