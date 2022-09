Semi-marathon de Binche: victoire pour Bouissane Youssef et Amélie Saussez

Le semi-marathon de Binche, une semaine avant celui de Nivelles ce dimanche, avait lieu le week-end dernier.

Chez les dames, Amélie Saussez, 34 ans, s'est imposée en 1h27.34 devant Charlotte Vieilvoye et Wendy Scolas.

Chez les messieurs, c’est Bouissane Youssef qui a remporté le semi-marathon en 1h09.52. Il a devancé Fabian Permentier et Loïc Bombaerts.

Hanne Verbruggen, huitième du dernier Euro sur marathon, était bel et bien présente, mais elle s’est finalement alignée sur 12 kilomètres et a dominé cette distance en 44.34. Elodie Van Den Abeele et Dorothée Cupers complètent le podium.

Chez les hommes, Marvin D’Aurilio s’est imposé en 40.15 devant Justin Jullien et Luc Van Asbroeck.

Enfin, sur la petite distance, 6 kilomètres, Roxane Cleppe (23.31) gagne devant Margaux Bury et Ophélie Weber tandis que chez les messieurs, Louis Tonolli (21.57) devance Gianni Guido et Evariste Colot.