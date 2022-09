La RAAL et l'Olympic ne sont pas arrivés à se départager dans le derby hennuyer (1-1)

Les retrouvailles entre la RAAL et l’Olympic, c’est toujours particulier dans le Hainaut. Le club louviérois avait d’ailleurs organisé un chapiteau pour ses 250 VIP pour l’occasion et avait décidé de créer une petite surprise avec la présence sur le banc de Beni Badibanga (il est monté au jeu en deuxième période), tout fraichement arrivé à la RAAL après avoir été en négociations avec les Loups.

Ce derby hennuyer devait surtout permettre aux deux clubs de renouer avec la victoire, ou en tout cas prendre un point. Les Dogues restaient sur deux défaites dont celle face aux Francs Borains alors que les Loups avaient connu leur premier revers la semaine passée à Tirlemont.

Au Tivoli, les choses n’ont en tout cas pas trainé. Sur leur tout premier temps fort, les Carolos ont pris les devants sur corner (que les Louviérois ont dû concéder après une perte de balle de Francotte). Prenant toutefois le jeu à son compte, la RAAL a très vite réagi avec Franco d’une belle frappe à l’entrée du rectangle.

Dans une première mi-temps agréable avec une RAAL qui avait clairement mis le pied sur le ballon, le match a bien failli être arrêté après des chants du kop louviérois que l’arbitre estimait "homophobes" envers les Carolos. Il a d’ailleurs fallu deux interventions du speaker.

SI la première mi-temps était plutôt agréable et rythmée, le deuxième acte était bien plus hâché avec une équipe louviéroise n’arrivant plus à cadrer ses nombreuses frappes alors que l’Olympic restait dangereux par moments même si les Dogues étaient plus en position défensive.

Franco et Gobitaka ont d'ailleurs eu la balle de match dans les arrêts de jeu. Sans un grand Moriconi dans les cages carolos, les Dogues seraient rentrés à Charleroi bredouilles.