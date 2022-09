Premier succès pour l'URLC: "Un grand soulagement"

L’URLC a enfin décroché un premier succès, grâce à un Ba au bon endroit et à une reprise de la tête de Nguessan sur un corner. Le tout juste avant la pause.

"Il s'agit d'un grand soulagement", notait Fred Salem. "Pour le groupe et pour sa confiance, on en avait besoin. L'équipe a répondu tant au niveau de la mentalité que de la combativité et j'espère qu'il s'agit du vrai départ. En tout cas, ce succès amène de la sérénité."