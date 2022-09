Après l'Antwerp et Anderlecht, il n'y aura pas de club de D1A à défier pour la Raal cette année en seizièmes de finale de la Coupe.

Battue par Lommel (2-0), la Raal n'ira pas plus loin en Coupe de Belgique

On n'ira pas jusqu'à écrire que la première heure de jeu accouchait d'une souris, mais force était de constater son côté peu emballant sur le plan offensif. La Raal, qui tenta à deux ou trois reprises de mettre le feu aux poudres, n'avait évidemment pas à prendre tous les risques alors que Lommel, par volonté ou incapacité, ne haussait à aucun moment le rythme de la partie. Bien en place dans leur organisation, les Louviérois contenaient aisément le jeu adverse jusqu'à ce penalty sifflé en faveur des Limbourgeois pour une intervention jugée fautive de Vanhecke. Alors que Lommel peinait à trouver des solutions dans le jeu, Granell profitait de l'aubaine (1-0).

La Raal n'avait plus le choix des armes, mais les joueurs de Fred Taquin, dans leur course poursuite, ne parvenaient pas à créer le danger pour espérer un retour au score. Plus encore à 2-0...

Lommel - Raal 2-0

Lommel: De Busser, Roque, Wuytens, Lemoine, Monjonell, Granell, Metinho, Henkens (77e Pierrot), Chadli, Weckhuysen (64e Vandamme), Cauê.

Raal: Libertiaux, Fiore, Corneillie, Faye, Hamzaoui (62e Francotte), Vanzo, Vanhecke, Liongola (77e Gueulette), Franco (71e Lemoine), Soumaré, Lambo (62e Badibanga).

Arbitre: M. Claes.

Avertissements : Liongola, Metinho.

Les buts: 62e Granell sur pen. (1-0), 87e Cauê (2-0).