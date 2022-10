Les Loups ont dû mouiller le maillot face aux Zébrions

C'est assez naturellement par une minute d'applaudissements en la mémoire de Franco Dragone, grand supporter du foot louviérois que débutait la soirée au Tivoli.

Face aux plus expérimentés Loups, la jeune garde carolo n'eut que peu droit au chapitre durant la première demi-heure mais bien que largement dominants, les Verts locaux ne parvenaient à concrétiser. Il faut dire que la défense zébrée faisait très correctement le boulot et on ne notait finalement que deux véritables occasions locales durant la première période.

Dès la reprise, les Carolos, après un petit améngement tactique, montraient un tout autre visage et pointaient plus souvent le nez à la fenêtre. Soumare, pour les Loups puis Bongiovanni dans l'autre camp manquaient de peu l'ouverture du score.

Delavallée sortait un envoi très chaud de Franco. La partie restait très plaisante à suivre. Les Loups montraient beaucoup de bonne volonté mais ne trouvaient pas les solutions au système mis en place par l'adversaire. A l'entame du dernier quart d'heure, Fiore, bien servi par Vanzo, trouvait finalement l'ouverture et inscrivait le but libérateur.

RAAL SP. Charleroi U23 1 0

RAAL : Libertiaux ;Calant, Corneillie, Faye ; Francotte, Fiore, Vanzo, Franco (80e Gueulette), Gobitaka (80e Hamzaoui) ; Soumare, Badibanga (64e Lambo (70e Lemoine).

Sporting Charleroi (U23) : Delavallée ; Vandermeulen (81e Denuit), Mbeng, Boukamir ; Dalle Molle, Lokembo, Bongiovanni (76e Rousseau), Diallo (81e de Neve de Roden), Monticelli (25e Benaets) ; Dascotte, Ntelo (46e De Moerloose).

Arbitre:M. Looks.

Avertissement : Soumare

Le but : 75e Fiore (1-0)