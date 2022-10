Le champion olympique Robert Van de Walle était à Houdeng pour une masterclass de judo

C'est via un appel de la fédération wallonne de judo auquel le Ippon La Louvière a répondu que le champion de judo Robert Van de Walle était présent dans le dojo de Houdeng ce samedi après-midi. Au programme, une véritable leçon à la fois de vie et de judo de la part du champion belge qui, malgré ses 68 printemps au compteur, est toujours fit dans son kimono. "A la fin de ma carrière il y a 30 ans, je me suis demandé ce que je pouvais faire de toute l'expérience engrangée et j'ai réfléchi à une manière d'utiliser le judo comme métaphore pour inspirer, motiver le personnel des entreprises", nous a confié le champion. "Pour des judokas expérimentés, c'est évidemment différent mais l'idée est de leur montrer comment faire pour mettre à profit leur expérience et la transmettre aux jeunes qu'ils entraînent."

©Th.D.





Pour Salvatore Aiera, président du ippon La Louvière, recevoir Robert Vandewalle représente un véritable honneur. "Ce que Robert nous a montré ce samedi, c'est qu'il faut toujours être à la recherche de l'efficacité, de l'excellence, si on veut faire progresser nos élèves", nous a expliqué celui qui connaît le champion olympique depuis longtemps, étant de la même génération. "Il nous montre certains gestes, certaines positions pour qu'à notre tour, on les transmettre. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici mais pour nous, l'avoir ici, c'est inimaginable. Il a été champion olympique et deux fois vice-champion du monde. Dès qu'on a su qu'on pourrait avoir une chance de le voir dans notre dojo, on a sauté sur l'occasion."

©Th.D.





©Th.D.





Judoka accompli, l'échevin des Sports Pascal Leroy était également présent ce samedi et avait un souvenir très précis concernant Robert Van de Walle. "Je devais avoir 7 ans lorsqu'il est venu faire une démonstration ici même dans le gymnase d'Houdeng", se rappelle l'échevin. "A l'époque, tous les enfants avaient eu l'occasion de combattre avec lui et je me souviens qu'il s'était laissé tomber suite à une de mes attaques. Le recevoir ici à La Louvière constitue un véritable honneur pour le club et, en tant que non seulement judoka mais aussi fan du champion olympique, il était important pour moi d'être présent."

©Th.D.