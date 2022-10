Festival offensif au Tivoli pour l'URLC et son nouveau staff

C’est finalement une partie très plaisante que le trop maigre public du Tivoli a vécu ce samedi et cela quel que fut le camp qu’il supportait.

Bien en place et disciplinés, évitant les fioritures techniques, les Loups prenaient d’emblée l’ascendant et ouvraient rapidement le score dans cette partie. Meux reprenait pied durant le troisième quart d’heure et égalisait légitimement. Mais la volonté était manifestement hennuyères et juste avant les citrons, Nzi redonnait confiance aux siens.

La seconde fut du même acabit. Meux rendait coup pour coup à ses hôtes mais devait finalement s'incliner devant une troupe louviéroise transcendée à l'image d'un Amine Zenadji, au plus bas voici 15 jours et qui ce samedi soir rayonnait : "Quel bonheur d'évoluer dans un pareil environnement avec un staff à la parfaite écoute. C'est vraiment ce qui a fait la différence !", s'emballait-il après cette belle victoire.

Ulric Cremers, le gardien louviérois embrayait : "En 10 jours, tout a changé. Le nouveau staff a changé, y compris les mentalités. Nous ne lâcherons rien ! Il reste évidemment des choses à travailler mais l'état d'esprit est bel et bien là !"

La concentration défensive fera, très certainement partie des ateliers de la prochaine semaine car il faudra à l’avenir éviter de prendre autant de buts évitables. Ne gâchons toutefois pas le plaisir d’une troupe si spectaculairement transformée.