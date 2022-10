Le RFCE Maurage se bat contre le cancer du sein

Au RFCE Maurage, on a décidé de suivre le mouvement. Ce week-end, on a d’ailleurs pu voir les gamins jouer avec un ruban rose, preuve que la cause tient à cœur des Louviérois.

Les Maurageois ne comptent pas s'arrêter aux actions de ce week-end. "Le club du RFCE Maurage avec les parents, staffs, bénévoles s'allient à la cause octobre rose pour lutter contre le cancer du sein", comme le club. "Nous pensons à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, le cancer du sein. Une vente de rubans rose a été organisée pour faire un don à l'association Think Pink. Merci à toutes les personnes qui étaient sur place ce samedi au club RFCE Maurage. Nous effectuerons chaque week-end d'octobre la récolte de don."

©RFCE Maurage