Manuela Mula est bien de retour sur les tatamis

Ce week-end, Tielt accueillera le National senior de judo. Un rassemblement national des meilleurs judokas belges parmi lesquels on retrouvera Manuela Mula. À 30 ans, la Louviéroise est de retour aux affaires dans un sport qu’elle pratique depuis l’âge de 7 ans.

Qualifiée pour le Championnat de Belgique après avoir décroché la médaille de bronze au Régional il y a quelques jours à Louvain, Manuela Mula a déjà finalement atteint son premier objectif. Il faut dire que son retour sur les tatamis, il ne date que de deux mois et demi. Pendant plus de deux ans, celle qui est infirmière de formation avait en effet déserté les salles de judo à cause du Covid.

À Louvain, elle a, alors, profité à fond du podium. "Monter sur le podium, ce sont toujours des sensations particulières", sourit-elle. "Voir mon père faire à nouveau des photos, recevoir la médaille… ce sont de beaux souvenirs."

Les étoiles sont revenues dans les yeux d’une cadre du pôle de médecine oncologie au CHU de Namur qui pensait avoir rangé définitivement le judogi quand le Covid a bouleversé le sport amateur.

La compétitrice qui est en elle a finalement repris le dessus une fois qu’elle a retrouvé le chemin d’une salle de fitness pour se remettre en forme. "Il y a cinq-six mois, je me suis remise au sport mais au départ, c’était vraiment pour une remise en forme en y allant tranquille. Puis, la préparation physique s’est faite plus intense aux côtés de Filippo Fragapane, mon préparateur physique, une vraie pépite. Et un jour, je dis à mon papa : 'Le Régional arrive, je veux y aller.' Après avoir repris une licence à Maubeuge il y a quelques semaines, je me suis affiliée au Royal Judo Club de Strépy-Bracquegnies."

Le manque de compétition était tellement intense qu’elle ne voulait pas rater son retour au combat. Elle a alors toutes les chances de son côté. Celle qui soulève jusque 70 kg au développé couché se montrait très ambitieuse, elle qui a toujours ramené un podium du Championnat francophone depuis qu’elle s’est lancée en compétition étant enfant.

"À Louvain, j’y allais sur un coup de tête mais clairement aussi avec l’ambition d’une médaille. En fait, je crois que j’aurai été découragée pour la suite si j’avais échoué."

Au National samedi, la concurrence sera encore plus relevée en +78kg. Elle évite du coup de se mettre trop de pression.

"Dans les engagées, j’ai notamment vu qu’une Polonaise vice-championne du monde avait été naturalisée belge. On ne sera pas dans le même tableau donc je ne débuterai pas contre elle. Mais l’objectif sera surtout de faire le meilleur de moi-même et de viser plutôt le championnat universitaire en décembre (NdlR : elle a repris un master en management innovant)."

Et de compléter une collection de médailles déjà bien impressionnante alors qu’elle aimerait descendre de catégorie de poids dans les prochaines semaines.

"Mais si je n’ai pas de médaille au National, ce ne sera pas grave. Je sais que j’ai du potentiel mais peut-être pas les entraînements que d’autres ont. L’important est de ne pas me blesser. Le judo reste un loisir pour moi. Et puis, au-delà de mon niveau, les gros championnats internationaux ne sont plus envisageables."