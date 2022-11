Manuela Mula s’est mise au judo car elle n’a pas aimé la danse

À 30 ans, Manuela Mula en est déjà à plus de 20 ans de judo (si on enlève les années Covid). Et pourtant, enfant, cette forte personnalité n’a pas commencé par le tatami.

"Mes parents m’avaient amené à la danse. Je suis partie en courant", se marre-t-elle. "Ils ont alors réfléchi à ce qui pourrait me correspondre et j’ai tout de suite adhéré au judo." Entre Maubeuge et l’Asahi Marcinelle, elle a tracé sa petite carrière qui l’a amené sur les podiums belges et jusque les sélections nationales. "Heureusement, mon père, Antonio, m’a toujours suivi. Pourtant, avec son boulot à Charleroi, ça n’a pas toujours été simple vu tous les entrainements que je pouvais avoir. C’est ma petite étoile", confie-t-elle avec émotions.

À 30 ans et avec de nouveaux objectifs dans le judo, peut-être se mettra-t-elle en quête de la ceinture noire. "Ça fait dix ans que j’ai mes points pour passer l’examen mais je n’aime pas trop le kata", rigole-t-elle. "Moi, c’est vraiment le combat mon truc. D’ailleurs, quand j’étais jeune, on me surnommait le bûcheron. Je prenais, je jetais."