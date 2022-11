Un Binchois a écrit un livre sur les 10 Belges qui ont joué à Nice

Ce jeudi soir, le cœur de supporter de Nice de Mario Cordisco a certainement battu intensément pour le match de Conférence League entre Cologne et l’OGC. Ce Binchois est, en effet, un fan inconditionnel de l’OGC Nice depuis une vingtaine d’années et vibre à chaque match.

Cet amour pour la capitaine de la Côte d'Azur ne se limite pas à son club phare même s’il est un passionné de foot, il s’étend à toute la cité. Mais c’est son attachement au ballon rond qui l’a poussé à sortir un livre : les Diables de Nice. Un ouvrage, son 2e déjà, sorti en ce début du mois qui dresse le portrait des dix Belges ayant porté le maillot du club.

Le titre évoque les Diables même si tous n’ont pas porté le maillot de l’équipe nationale. Chaque chapitre n’a pas évoqué seulement leur parcours dans le club.

"Ils ont surtout tous des récits de vie différents. C’est plus ça qui m’a guidé plutôt que l’aspect sportif car cette partie de leur vie ne dure qu’un temps", commence l’auteur.

En lisant ces lignes, c’est aussi l’histoire du club qui est retracée et vous découvrirez alors la vie de footballeurs qui n’ont pas tous été aussi célèbres que Philippe Léonard. Entre Rubenislon, Van Mol, Renquin, Verschelde, Bisconti… les parcours ont été différents et ont touché le Binchois qui a distillé plusieurs anecdotes tantôt touchantes, tantôt drôles, …

"Le portrait qui m’a un peu plus marqué c’est celui de Joseph Van Mol (de 1961 à 1967 à Nice). C’est peut-être aussi celui dont j’attendais le moins. Il est décédé début 2022 et j’ai pu recueillir le témoignage de sa fille et en fait, j’ai compris qu’il était finalement devenu un vrai Niçois. Cet ancien du Daring Bruxelles a rencontré une Niçoise et a continué sa vie là-bas."

Ces 120 pages sorties de l’imprimerie, Mario Cordisco est soulagé, lui qui a lancé ce projet il y a plusieurs années déjà.

"J’ai commencé à m’y atteler en 2019", se souvient-il. "Au départ, je pensais pouvoir le réaliser assez vite mais ça s’est finalement étalé. C’est une fierté car j’avais besoin d’avoir un nouveau challenge. Et il est sorti comme je l’imaginais."

S’il a contacté deux maisons d’éditions, le Binchois s’est finalement lancé dans l’auto-édition. Un défi supplémentaire qu’il a pu relever avec un ancrage local. L’imprimerie est à Strépy, l’auteur est Binchois et c’est Decressac qui a réalisé les illustrations.

À commander ici au prix de 18,90€ > https://linktr.ee/mariocordisco