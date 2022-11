La grogne des Ultras de la RAAL à Heist (VIDEOS)

Ils ont refusé de payer et d'entrer et sont restés à côté du stade.

La Louvière - Heist, c'est plus d'une heure de trajet mais comme à chaque déplacement, les Ultras de la RAAL avaient fait la route pour supporter leurs couleurs.

Mais arrivés sur place, les Ultras ont décidé de ne pas rentrer. Ces supporters, habitués à animer la tribune des stades où ils vont encourager les Loups, ont pris cette décision suite à l'interdiction du club de les laisser rentrer avec leurs drapeaux attachés à leur mat, leur bâton. Un non-sens pour les Ultras. "Sans les trois mats téléscopiques qui tiennent les drapeaux, on ne sait rien faire", confiait un des Ultras. "On a parcouru toute la Belgique et on n'a jamais rencontré ça. On a alors décidé de ne pas entrer et de ne pas payer."

Les Ultras, qui étaient quelques dizaines, ont alors encouragé leurs couleurs à côté du stade. Les joueurs ont d'ailleurs quitté le terrain après le match pour aller les saluer, comme ils le font à chaque match.

Des supporters louviérois, pas membres des Ultras, avaient eux bien pris place dans les tribunes réservées aux supporters louviérois.

Mauvaise soirée pour la RAAL car elle a, en plus, subi sa 2e défaite de la saison.