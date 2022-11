L’addition des Loups aurait dû être plus salée face à l'Union

Le préposé au marquoir du Tivoli a manqué de peu le surmenage durant le premier quart d’heure de la partie qui opposait Verts locaux et jeune garde bruxelloise.

"C'était parfaitement dans nos plans. Nous savions que les Unionistes n'aimaient pas être pressés haut et dès la première minute nous avons été les chercher dans leur rectangle", entamait Bernard Gaspard, le patron du staff louviérois. Une sorte de panique naissait chez les jeunes visiteurs et Jatta, deux fois, puis Zenadji tuaient rapidement tout suspense.

La suite fut moins heureuse car repus, les Loups levaient le pied, retombant à certains moments dans leurs travers "individualistes". On pensait que l’exclusion parfaitement justifiée de Safari pour un tacle aussi inutile que crapuleux allait rendre des ailes à la meute.

"Bien au contraire, j'ai senti que bien qu'en surnombre, nous étions par moments moins dominants et que chacun voulait y aller de son but. Il faudra corriger cela mais ne faisons pas la fine bouche sur notre bilan", relativisait à raison un Bernard Gaspard qui avait dû redessiné son effectif au regard des nombreuses absences. "Nous nous sommes trop rapidement enflammés et tombés dans la facilité car dans des matchs plus serrés nous ne pourrons plus nous permettre ce luxe mais on s'est aussi rassuré sur nos possibilités et là est l'essentiel", concluait Fred Salem le capitaine des Loups.