La RAAL en Coupe de Belgique filles U13

Nouvelle étape dans l’évolution du pôle féminin à la RAAL : le club a inscrit une équipe de jeunes filles pour la première fois à une Coupe de Belgique.

Ce mercredi, les jeunes filles se rendront au FC Moorsel à Tervuren dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Belgique Jella Lauwens, la compétition développée par les différentes instances pour les catégories U13 et U16.

Au tableau des U13 où les Louviéroises sont inscrites, on retrouve notamment des noms prestigieux comme le Standard ou Bruges.

"L’un des objectifs de cette inscription, c’est améliorer la visibilité du club", confie Ludovic Lo Brutto. "On veut voir les perspectives possibles et voir où nos filles en sont notamment contre des équipes flamandes."

Si le football féminin continue à se développer en Belgique, le nombre d’équipes de filles chez les jeunes ne permet pas encore un championnat séparé. Une compétition 100 % féminine sera donc un atout en plus dans le développement de ces jeunes adolescentes. "Elles ont leur propre équipe chez nous mais évoluent dans un championnat masculin. Le niveau est évidemment relevé. L’avantage est que la progression et l’évolution sont bien présentes mais en face, elles affrontent des garçons. Ce n’est pas toujours un plaisir de prime abord."

Le club a alors réalisé une sélection parmi ses joueuses nées en 2010 pour en retenir une douzaine. "Elles sont contentes", sourit Ludo. "On a aussi créé un staff pour l’occasion. Giovani Sipolat et Mohamed Allachi emmèneront avec eux un préparateur physique et deux délégués. Il était important qu’elles puissent être bien accompagnées pour ce rendez-vous."

À la RAAL, près de 80 filles s’entrainent à la Wolves Academy où l’académie des filles a été créée en 2019 officiellement. Ce 16es de finale sera une découverte et elles iront jouer sans pression. "On aimerait évidemment passer un tour mais on ne sait pas trop à quoi s’attendre. On verra sur place."