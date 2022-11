Francs Borains-RAAL : le match arrêté suite à l’envahissement de terrain des pseudos supporters des Loups

Les Louviérois trouvaient rapidement l’ouverture suite à un centre parfait de Soumaré pour Liongola qui n’avait plus qu’à conclure. Galvanisés par ce but, ils monopolisaient le cuir et s’installaient dans le camp adverse. Mais à l’entame du deuxième quart d’heure, sur leur première sortie, le RFB recollait au score sur un but similaire, Chevalier centrant idéalement pour Lavie qui prolongeait au fond des filets. La partie s’équilibrait et il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les Borains étaient proches de prendre l’avance lorsque Makota servait Chevalier dont la reprise était captée par Herman. Ce n’était que partie remise, puisque Chaabi, fraîchement entré au jeu, décochait un tir enroulé dont il a le secret, qui se logeait dans la lucarne, permettant à son équipe de prendre les commandes.

À quelques minutes du terme, Boulenger offrait définitivement la victoire aux siens d’une jolie tête. C’est à ce moment que cela dégénérait, les pseudos supporters louvièrois envahissaient le terrain pour aller en découdre avec leurs opposants. Le match était logiquement suspendu 20 minutes comme le prévoit le règlement. Mais au bout de celles-ci, l’arbitre décidait finalement de stopper définitivement la rencontre. Vraiment désolant pour ce qui devait être une fête.

Francs Borains – La Louvière 3-1 Arr.

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Boulenger, Mohamed (83e Caufriez) ; De Oliveira, Itrak, Durieux (83e Sousa), Lavie, Lauwrensens ; Chevalier, Makota (66e Chaabi).

La Louvière : Herman ; Calant, Corneillie, Fiore ; Liongola (67e Francotte), Vanhecke, Vanzo (78e Gueulette), Franco, Gobotaka ; Badibanga, Soumaré (88e Lemoine).

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Durieux, Itrak, Vanhecke, Soumaré, Makota, Boulenger.

Les buts : 4e Liongola (0-1), 18e Lavie (1-1), 73e Chaabi (2-1), 87e Boulenger (3-1).