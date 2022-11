Accueil Sports Sport régional Centre L'URLC frise la correctionnelle face à Jette Nouvelle victoire mais arrachée au forceps pour des Loups trop rapidement sûrs d’eux. Bernard Ghislain Les Loups ont eu peur.

En préservant son brevet d’invincibilité à domicile depuis l’arrivée du nouveau staff et en ajoutant 3 unités importantes à son viatique, l’URLC devait se montrer ravie, voire euphorique samedi soir. Il n’en fut rien, car si on retiendra bien la victoire, on qualifiera...