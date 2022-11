Nicolas Baquet : "Triste pour l’image du foot"

Dans le camp louvièrois, on était forcément abattu non seulement par la défaite, mais aussi et surtout par la tournure des événements.

"C’est triste pour l’image du foot. Je ne sais pas ce qu’il s’est exactement passé, car j’étais concentré dans mon match. Après coup, mon gardien m’a dit qu’il était impossible que la balle ait franchi la ligne. Est-ce que c’est ça qui a tout déclenché ? Je l’ignore, mais cela ne justifie pas de tels comportements", avouait un Nicolas Baquet très déçu des événements. "On avait bien commencé, puis ils ont égalisé et ont rééquilibré les échanges. Après la pause, on est remonté sur la pelouse comme des cadavres. A partir du moment où ils ont mis leur deuxième but, le match était fini. C’était déjà un peu la même configuration la semaine passée à Heist, sauf qu’ici le RFB est clairement une bonne équipe. On va analyser les raisons pour lesquelles cela fait deux fois qu’on craque en seconde période et se remettre au travail. Il n’y a rien de mal fait, le bilan en soi est très positif avec une deuxième place après treize matchs."