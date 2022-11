Bracquegnies Sports : un nouveau terrain et un nouveau nom pour le stade (VIDEO)

Onze ans après la rénovation des vestiaires, Bracquegnies Sports a inauguré en grande pompe son nouveau terrain. Le synthétique dernier cri était déjà utilisé depuis quelques semaines par les 208 joueurs du club mais ce samedi, le club emmené par son président emblématique Yvon Cantiniaux et la Ville, qui a délié les cordons de la bourse pour cette nouvelle infrastructure, ont rendu les choses officielles.

Un budget de 900000€ a été nécessaire pour rendre une nouvelle jeunesse à l’espace de jeu.

"C’était une question de vie ou de mort pour l’avenir du club", lance le bourgmestre Jacques Gobert. "L’ancien terrain était plutôt cendré et comme la localisation du club ne permet pas un autre développement des infrastructures, le synthétique était devenu indispensable."

L’intervention de la commune ne s’est pas arrêtée au terrain. "Pour entretenir cet outil, on a aussi mis un tracteur à la disposition du club, on a rénové les abris pour les joueurs et on a remplacé l’éclairage par des Led, ce qui en cette période est une bonne chose", annonce Antonio Gava, l’échevin des travaux et de l’éclairage public. "On devrait terminer avec l’embellissement de l’allée pour arriver dans le stade. Maintenant, le club peut rêver à nouveau de P1."

Le nouveau synthétique. ©Dumont

Un président à l’honneur

Avant de penser aux objectifs de fin de saison pour la troupe de Pascal Minet (P2), les changements du site ne concernent pas que le terrain. Le stade a été renommé "Stade Yvon Cantiniaux" du nom du président actuel du club, à la barre depuis plus de 50 ans. Arrivé à la trentaine à la tête du club, Yvon Cantiniaux n’a jamais quitté ce cercle et a toujours fait en sorte de le maintenir en vie sans ambition démesurée.

Figure emblématique du village, il a reçu pas mal d’éloges au moment des discours. "Le foot, c’est sa passion et il y met de l’investissement en temps", décrit Jacques Gobert. "C’est surtout un homme humble, un homme de parole, il a toujours voulu favoriser l’accès au sport pour tous. Dans son club, il n’y a pas de cotisation à payer. Il n’y a pas de plus bel exemple. Il ne faut pas attendre pour rendre de tels hommages."

"À Bracquegnies, c’est une ambiance familiale chère au président", ajoute Pascal Leroy, l’échevin des Sports.

Pour l’occasion, les anciens avaient été conviés et là aussi les compliments s’enchaînent. "En fait, c’est un président qui est tout le temps présent mais en même temps tellement discret", commentait un ancien joueur.

Nous reviendrons dans nos éditions de mardi sur le portrait du président Yvon Cantiniaux.

Yvon Cantiniaux. ©Dumont

D’autres projets en vue

Après Houdeng et Maurage, c’est désormais Bracquegnie qui a vu son installation prendre un nouveau visage.

"Trivières devrait suivre aussi dans quelques années", ajoute Jacques Gobert. "Après le foot, il ne faut pas oublier la salle de gym, le parquet de la salle de Houdeng et d’autres projets à venir. Au Tivoli, on va refaire la piste d’athlétisme dans un premier temps et on envisage de faire un stade pour la discipline comme on en trouve au Moha. Une nouvelle salle de sport est aussi en projet à côté du Point d’Eau pour remplacer la salle Bouvy qui est un gouffre énergétique."