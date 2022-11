Frédéric Taquin prévient avant RAAL – OHL U23 : "Je serai désormais intransigeant"

Les deux derniers déplacements n’ont pas souri à la RAAL qui reste sur un 0/6. Battue 3-1 à Heist et 3-1 aux Francs Borains, la meute veut désormais rectifier le tir. Encore fallait-il comprendre ce qui péchait dans le groupe de Frédéric Taquin.

Le constat est assez simple et s’est d’ailleurs répété ces dernières semaines : après avoir dominé la première période, les Loups peinent face au sursaut adverse en seconde mi-temps. Winkel, Gand, Ninove, Heist, Francs Borains… la tendance s’est souvent répétée ces dernières semaines. Les commentaires de Nicolas Baquet après le match à Boussu étaient d’ailleurs éloquents : "On est revenu comme des cadavres".

La différence est que ces deux derniers matchs, la RAAL n’a rien engrangé et a grillé au moins un joker, à Heist. Alors qu’on sent des joueurs techniquement au niveau de la série, c’est dans la mentalité que cela coince alors. Comme si les ballerines avaient dû mal à se muer en bûcherons quand les éléments l’obligent.

"Il y a une certaine suffisance qui s’est installée en fait", tente d’expliquer Frédéric Taquin. "On domine tellement en première période et on a tellement le match en mains qu’inconsciemment, on lève le pied alors que l’adversaire, comme au RFB ou Heist ou Gand, met plus d’intensité. Dans un tel moment, il faudrait un temps mort pour renverser la dynamique. Et puis, aux Francs Borains, on a vu la différence dans les chiffres : dans l’ensemble de la 2e mi-temps, on court 12 km de moins qu’en première période. C’est énorme et ça explique que le match nous a échappé. S’il n’y a pas les courses, l’intensité, le pressing comme en première période à Boussu, ça ne peut pas aller."

Peu aidé avec les absences ces dernières semaines, le staff ne peut alors répondre au défi tactique en face. "Parce qu’en fait les qualités, je les ai mais parfois, le onze de base ou, même plus, le banc n’est pas du tout équilibré. Les changements que je devrai faire, je ne peux pas car les joueurs ne sont pas là. Et si vous ajoutez à ça des buts accordés (NdlR : 3-1 au RFB) ou des pénalties (NdlR : à Heist) qui n’en sont pas, les circonstances ne nous sont pas favorables."

Outre les absences, cette mentalité nonchalante, Frédéric Taquin entend bien ne plus la revoir sur le visage de son équipe pour rependre la marche en avant face à une équipe louvaniste qui a l’habitude de marquer dans le second acte. "D’ailleurs, je préviens, je serai désormais intransigeant. Celui qui continue comme ça, il ne jouera plus jamais."

Le message est clair mais le staff se voulait toutefois confiant sur ce point. "Vu comment les joueurs se sont entrainés, je crois que ça va changer. On s’est toujours entrainé de la sorte mais ici, je vois qu’en termes de concentration, c’était différent."

Pour ce match, le staff voit le retour de Nelson Azevedo. Il recevra du temps de jeu pour ses débuts en N1 après trois mois sur la touche. Malheureusement Lemoine, Vanhecke, Soumaré (aussi suspendu), Lambo et Angiulli sont blessés. Faye n’est, lui, plus suspendu.