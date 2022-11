RUS Binche – La Louvière Centre : un match particulier pour Vitalino Baiardo

Il y a trois ans encore, Vitalino Baiardo évoluait à Binche. Non pas au stade Vachaudez mais à la Case, avec ce qu’on appelait encore Royale Entente Jeunesse Binchoise.

Parti à l’été 2019 de sa région, d’abord pour Rochefort, ensuite pour une pige de six mois à Malte, il est de retour dans le Centre. Il a signé à l’URLC et s’apprête à rencontrer son ancien club dans l’un des chocs de la D2 ACFF.

"Ce sera particulier pour moi en effet", confirme celui qui revient de blessure après une élongation. "En plus, le stade Vachaudez, c’est ma rue. J’habite à quelques mètres de ce stade."

Dimanche, il découvrira toutefois l’envers du décor du stade des Lions. À son époque à Leval, il connaissait mieux la Case.

"Évidemment, j’aurais bien aimé jouer dans ce stade mais clairement, le Tivoli, c’est mieux", sourit celui qui fait des livraisons en dehors du foot. "Mais pour moi, ce sera surtout particulier parce que je vais retrouver Mike Arslan. C’est lui qui m’avait appelé pour me lancer à la RJEB. Je ne l’ai pas oublié. J’espère qu’on pourra en reparler. Je suis en tout cas content de le revoir."

De retour en Belgique depuis plusieurs semaines, le joueur de 29 ans s’épanouit à La Louvière Centre qui semble s’être trouvé une nouvelle dynamique, en attestent les derniers résultats très positifs pour les Loups.

"Au début, je jouais mais j’ai été blessé et mon remplaçant fait ses matchs. J’espère rapidement pouvoir retrouver ma place mais surtout ce derby, tout le monde l’attend. Moi aussi. Et j’espère qu’on va continuer à gagner. On a de bons joueurs comme Amadou ou Zenadji et le staff est pro."

À noter que les Binchois ont récupéré deux points suite au partage contre Seraing B. L’adversaire n’a pas respecté la règle des joueurs formés au club.